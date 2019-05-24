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Спорт

Кыргызстанцы выиграли матч на Кубке Азии по баскетболу 3×3

Мужская сборная Кыргызстана выиграла матч на Кубке Азии по баскетболу 3×3.

Турнир проходит 22-26 мая в городе Чанша (Китай). Отечественная сборная вступила в борьбу на стадии квалификации. В первом туре она проиграла Вьетнаму (10:21), затем одолела Шри-Ланку (21:10) и уступила Китайскому Тайбэю (13:14).

На видео матч Кыргызстан — Шри-Ланка. Начало с отметки 6:53:50.

В отборочной группе наша команда стала третьей и не попала в основную стадию турнира. В итоговом протоколе она заняла 17-е место среди 22 сборных.

Женская сборная КР избавлена от необходимости играть в квалификации и стартует сразу в основной стадии. 25 мая на групповом этапе она сыграет с командами Монголии и Казахстана.
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