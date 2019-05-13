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Спорт

Единственный кыргызский футболист покинул Премьер-лигу чемпионата России

Фото из интернета. Защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин

Красноярский футбольный клуб «Енисей», за который выступает защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин, лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. Следующий сезон команда проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщила «Фергана».

В 28-м туре чемпионата «Енисей» разгромлен «Краснодаром» со счетом 0:4. В матче Валерий Кичин вышел на замену на 12-й минуте после травмы Александра Зотова.

После поражения «Енисей» расположился на последнем месте в турнирной таблице с 19 очками, на предпоследней строчке.

Сезон «Енисей» провалил, уступив в 17 матчах, сведя к ничьей семь встреч и одержав лишь четыре победы. Валерий Кичин сыграл в 26 матчах чемпионата и забил два мяча. Еще одну встречу защитник провел в розыгрыше Кубка России.

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Валерий Кичин несколько лет был единственным представителем Кыргызстана в чемпионатах России. За московский ЦСКА выступает уроженец Бишкека Ильзат Ахметов, приглашенный недавно в сборную России.

Валерий Кичин играл в кыргызских командах «Абдыш-Ата» (Кант) и «Дордой» (Бишкек). В Россию переехал в 2013 году, в нижегородскую «Волгу», выступал за дзержинский «Химик», «Уфу», «Анжи» и «Тюмень», в 2016 году перешел в «Енисей».

За национальную сборную Кыргызстана Кичин провел 26 матчей и забил один мяч. Во время игр на Кубке Азии — 2019 провел на поле все игры сборной в качестве капитана команды.
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