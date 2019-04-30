Полный контакт. В Кыргызстане определились чемпионы по кунг-фу

В Кыргызстане подвели итоги открытого чемпионата страны по кунг-фу. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир прошел в Бишкеке, собрав около 250 бойцов из 17 спортклубов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Разыгрывались 45 комплектов наград среди детей, юношей, юниоров и взрослых.

«Они состязались в дисциплине «тиджи», подразумевающей полноконтактные поединки», — отметили в федерации.

Среди юниоров чемпионами стали Исмаил Харов (до 60 кг), Илезбек Жумабаев (до 65 кг), Роман Белоусов (до 70 кг), Худайберди Шамшидинов (до 75 кг). Среди взрослых первенствовали Шохрух Илхамжан уулу (до 60 кг), Давронбек Ахмаджанов (до 65 кг), Даниербек Абдуллаев (до 70 кг) и Фазлиддин Пулатжонов (до 80 кг).

Одной из целей соревнований было комплектование сборной КР. В 2018-м аналогичный чемпионат проходил в Ошской области.