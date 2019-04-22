У кыргызстанцев восемь медалей на Кубке Азии по дзюдо

Кыргызстанцы завоевали восемь медалей на Кубке Азии по дзюдо. Об этом сообщил сайт ippon.org.

Турнир прошел 20-21 апреля в Алматы. Участвовали 410 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Медали разыгрывались в двух возрастных группах.

Среди кадетов кыргызстанка Шахида Нармухамедова (свыше 70 кг) выиграла три схватки и стала чемпионкой. Ханболот Ырысбеков (до 55 кг) взял серебро, а Ажар Исаева (до 63 кг) и Анарбек Ишенбаев (до 90 кг) — бронзу.

Среди юниоров Адил Мырзаев (до 81 кг) занял первое место, Айбек уулу Кубанычбек (до 60 кг) и Диана Хан (до 52 кг) — второе, Дастан Сарбатов (свыше 100 кг) — третье.

В обеих возрастных группах сборная КР стала третьей в командном зачете.