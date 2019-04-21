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Спорт

«Нефтчи» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу

Клуб «Нефтчи» вышел в лидеры Кыргызской премьер-лиги.

В рамках чемпионата 20-21 апреля прошли поединки очередного тура. В трех из них фавориты неожиданно уступили аутсайдерам.

«Алга» в гостях победила «Алай» — 3:2. За «Алгу» забили Кайрат Изаков (38-я и 61-я минуты), Арлен Шаршенбеков (90-я минута) и Марат Аджиниязов (67-я минута, в свои ворота), за «Алай» — Жоел Кожо (1-я минута).

«Илбирс» одолел «Дордой» — 2:1. У победителей отличились Гульжигит Борубаев (14-я минута) и Кадырбек Шаарбеков (34-я минута), у проигравших — Вахыт Оразсахедов (81-я минута).

«Академия-Лидер» с таким же счетом переиграла «Абдыш-Ату». У «Академии-Лидер» забили Аман Талантбеков (57-я минута) и Мурас Ниязалиев (65-я минута), у «Абдыш-Аты» — Эламан Мамытов (76-я минута).

«Нефтчи» был сильнее «Кара-Балты» — 3:0. Результативные удары нанесли Умидулло Иминов (30-я минута), Отабек Хайдаров (45-я минута) и Азамат Омуралиев (87-я минута).

По итогам матчей «Нефтчи», имея девять очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. За ним с шестью очками идут «Алай», «Дордой» и «Илбирс». Четвертый тур пройдет 27-28 апреля.
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