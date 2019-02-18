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Спорт

«Альянс» выиграл первый тур чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

«Альянс» победил в первом туре открытого клубного чемпионата Кыргызстана по настольному теннису. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Соревнования прошли 16-17 февраля в центре настольного тенниса «Карвен». Участвовали девять команд, за которые играли представители Кыргызстана и Казахстана.

Первым стал «Альянс» (16 очков). В его составе выступали казахстанцы Жамал Бекулан, Александр Максимов и Аман Сабыржан. На втором месте бишкекский «Карвен» (15 очков), за который играли Алишер Якупбаев, Талгат Сагындыков и Ырыскелди Тагайбеков. На третьем месте казахстанская команда «Нури» (13 очков).

Клубный чемпионат состоит из четырех туров.
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