Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 15 золотых медалей в Алматы

Кыргызстанцы выиграли 15 золотых медалей на международном турнире по таэквондо WT. Об этом сообщили в академии данного вида спорта КР.

В Алматы завершились состязания, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В них приняли участие 350 спортсменов из 20 клубов. Кыргызстан представляли 25 воспитанников Академии таэквондо. В их активе 15 золотых, две серебряные и пять бронзовых наград.

Чемпионами в своих категориях стали Владислав Миронов, Кирилл Казанцев, Нурбол Какиев, Усман Аданбаев, Юлия Ли, Виктория Дементьева, Арсен Момуналиев, Султан Жумакадыров. Также победили Билал Исаев, Роман Тимошкин, Мария Липатова, Артем Головач, Амир Мусалыев, Айтур Букараев и Олег Ким. Амир Мураталиев получил награду за волю к победе.

В общекомандном зачете отечественные таэквондисты заняли первое место.