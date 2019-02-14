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Спорт

В Кыргызстане сменился глава дирекции по национальным видам спорта

Айбек Ажигулов возглавил дирекцию по национальным видам спорта. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, при котором действует дирекция.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Новый глава дирекции по национальным видам спорта Айбек Ажигулов

Как отмечается, Ажигулова назначили на два года и сегодня представили коллективу. До него дирекцию возглавлял Токсонбай Асанов, перешедший на должность руководителя СДЮШОР «Тайманбас».

Айбеку Ажигулову 52 года. Окончил Ленинградское ВВПУ ПВО, работал в органах внутренних дел. В 2017-м был заместителем директора РУОР имени Ш.Сыдыкова, затем — замглавы дирекции по развитию школьного и студенческого спорта. С апреля 2018-го работал замдиректора управления спортивными сооружениями и спортивного обеспечения.
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