Михаил Белоглазов победил во втором туре чемпионата КР по настольному теннису

Михаил Белоглазов выиграл второй тур открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам. Об этом сообщил главный тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Соревнования прошли 3 февраля в центре настольного тенниса «Карвен». За победу боролись около 110 спортсменов из столицы и регионов. В высшей лиге, как и в дебютном туре, первенствовал Михаил Белоглазов (9 очков). Второе и третье места заняли Закирян Абдулаев и Закир Ташмухамедов (по 8 очков).

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Чемпионат состоит из десяти туров. Следующий намечен на 3 марта.