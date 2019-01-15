Кубок Азии по футболу. Известны 12 из 16 участников плей-офф

В ОАЭ на Кубке Азии по футболу 14 января стартовал третий тур группового этапа.

В группе А ОАЭ и Таиланд разошлись миром — 1:1. У сборной Эмиратов отличился Али Ахмед Мабхут (7-я минута), у Таиланда — Титипан Пуангчан (41-я минута).

Бахрейн со счетом 1:0 одолел Индию. Гол забил Джамал Рашед (91-я минута, с пенальти).

ОАЭ (5 очков), Таиланд и Бахрейн (по 4 очка) выходят в 1/8 финала, а удачно стартовавшая на турнире Индия едет домой.

Ранее в плей-офф пробились сборные Иордании, Китая, Южной Кореи, Ирана, Ирака, Катара, Саудовской Аравии, Узбекистана и Японии. Вакантными остаются четыре места.

На 15 января намечены заключительные поединки в группе B. Расписание и турнирная таблица — здесь.