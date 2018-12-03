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Спорт

Алишер Якупбаев выиграл девятый тур чемпионата страны по настольному теннису

Фото из архива Шухрата Тешаева. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису

Алишер Якупбаев выиграл девятый тур открытого чемпионата Кыргызстана по настольному теннису по лигам. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

Состязания прошли 2 декабря в центре настольного тенниса «Карвен». За победу боролись более 70 спортсменов из КР и Туркменистана. Алишер Якупбаев стал первым в высшей лиге. На втором месте — Талгат Сагындыков, на третьем — Нуртай Курманалиев.

Из высшей лиги выбыли Борис Корчагин и Алтынбек Мырзакарим, их сменили Михаил Белоглазов и Бакыт Нишанов.

Чемпионат состоит из десяти туров. Заключительный пройдет 16 декабря.
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