«Вальс осени». Танцоры из Кыргызстана победили в Казахстане

Кыргызстанцы победили на международном турнире по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила Федерация танцевального спорта КР.

Как отмечается, в Алматы завершились ежегодные соревнования «Вальс осени — 2018». Участвовали спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, России и Узбекистана. Отечественные танцоры завоевали 10 наград.

Либгольд Мораст и Алена Мельникова в своей категории выиграли «золото», а Богдан Спесивцев и Кира Кочергина – «золото» и «серебро». Акылбек уулу Аскат и Кристина Самойлова взяли серебряную и две бронзовые медали, а Говард Чолпонбаев и Айбике Нурланова – четыре «бронзы».