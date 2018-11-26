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Спорт

Кыргызстанцы выиграли два «золота» на турнире по боксу в России

Фото Орзубека Назарова. Награды на турнире по боксу в Надыме

Боксеры из Кыргызстана выиграли два «золота» на турнире в России. Об этом 24.kg сообщил вице-президент федерации данного вида спорта КР Орзубек Назаров.

В городе Надыме прошли традиционные состязания памяти Владислава Стрижова среди юниоров. На ринг вышли представители десяти стран. В команде Орзубека Назарова был тренер из его зала бокса, участник Олимпиады-2000 Владислав Визильтер и три спортсмена 2001-2002 годов рождения.

Нурсеит Аширмаматов в своей весовой категории выиграл два боя и стал чемпионом. Кубанычбек уулу Умар, также проведя два поединка, занял первое место. «Ребята провели международные встречи и обрели ценный опыт», — отметил Орзубек Назаров.
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