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Спорт

Кыргызстан победил Италию на чемпионате мира по уличному футболу

Сборная Кыргызстана победила команду Италии на чемпионате мира по уличному футболу. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

ЧМ проходит 13-18 ноября в Мехико (Мексика). Участвуют представители 42 стран. В программе — турниры среди женщин и мужчин.

От Кыргызстана участвует мужская сборная. В первом групповом этапе ей в соперники достались команды из Австрии, Гонконга, Италии и Мексики. В дебютном поединке кыргызстанцы со счетом 5:4 одолели итальянцев, а затем уступили фаворитам турнира, мексиканцам, — 4:10. В третьем туре отечественная дружина не справилась с командой Австрии — 3:6.

Этот турнир также называют чемпионатом мира среди бездомных. На ЧМ-2017 женская сборная Кыргызстана заняла четвертое место.
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