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Происшествия

Девушка заявила об изнасиловании в палатке на пляже Иссык-Куля

Жительница Бишкека обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании в селе Бостери Иссык-Кульского района.

Как сообщили в УВД Иссык-Кульской области, 22-летняя девушка заявила, что 21 июля примерно с 23.30 до 00.30 житель столицы 1995 года рождения вступил с ней в половую связь против ее воли в палатке, установленной на берегу озера.

Сообщается, что заявительница допрошена, ей назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина, указанный в заявлении, установлен и доставлен для допроса.

В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор доказательств и принятие процессуального решения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382721/
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