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Происшествия

В Сокулуке водитель сбил мальчика и скрылся. Он задержан

Автоинспекторы задержали 32-летнего подозреваемого в автонаезде на мальчика. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области. 

Автонаезд произошел 26 мая примерно в 8.10 на улице Советской в селе Сокулук. Водитель совершил наезд на мальчика, который переходил дорогу, а после скрылся с места происшествия. Восьмилетнего ребенка госпитализировали. 


Автоинспекторы установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний В.Е.Г., которого задержали 27 мая и передали в ОВД Сокулукского района для дальнейших разбирательств. Автомобиль Audi C4 водворили на штрафстоянку. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330666/
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