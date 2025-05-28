В Сокулуке водитель сбил мальчика и скрылся. Он задержан

Автоинспекторы задержали 32-летнего подозреваемого в автонаезде на мальчика. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Автонаезд произошел 26 мая примерно в 8.10 на улице Советской в селе Сокулук. Водитель совершил наезд на мальчика, который переходил дорогу, а после скрылся с места происшествия. Восьмилетнего ребенка госпитализировали.



Автоинспекторы установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний В.Е.Г., которого задержали 27 мая и передали в ОВД Сокулукского района для дальнейших разбирательств. Автомобиль Audi C4 водворили на штрафстоянку.