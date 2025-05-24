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В МИД прокомментировали избиение кыргызстанца в Алматы

В пресс-службе МИД Кыргызстана прокомментировали избиение бишкекчанина в Алматы в декабре 2024 года.

По ее данным, 8 декабря в результате нанесения тяжких телесных повреждений в медицинское учреждение поступил гражданин Кыргызской Республики Р.А.М.

Генеральное консульство в Алматы оказало необходимую юридическую поддержку и консульско-правовую помощь пострадавшему. Представители загранучреждения провели встречи с правоохранительными органами, медицинским персоналом, а также при активном участии кыргызской диаспоры оказали необходимую помощь.

При содействии Министерства здравоохранения КР проведена работа по организации транспортировки пострадавшего в больницу Бишкека в сопровождении медперсонала.

После оказания срочной медицинской помощи и прохождения стационарного лечения в Алматы пострадавший транспортирован в Бишкек для дальнейшей реабилитации. По факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.

Первое судебное заседание назначено на 30 мая 2025-го, в котором будут принимать участие представители Генконсульства КР. Ведомство продолжит оказывать необходимую консульскую и правовую поддержку кыргызстанцу.

Ранее казахстанские СМИ сообщали, что в ночь с 7 на 8 декабря прошлого года гражданина Кыргызской Республики жестоко избил охранник в баре «Никулин». Он приехал туда по приглашению своей знакомой, которая работала в заведении. Пока девушка ненадолго вышла, мужчина остался ждать ее у входа. К нему подошел молодой человек, представившийся охранником, и в грубой форме потребовал уйти, заявив, что тот якобы «мешает проходу». Между ними произошел словесный конфликт. Все это происходило на глазах участкового, который не предпринял никаких действий. Затем охранник внезапно нанес кыргызстанцу несколько сильных ударов, в результате чего тот потерял сознание.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330275/
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