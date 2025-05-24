В МИД прокомментировали избиение кыргызстанца в Алматы

В пресс-службе МИД Кыргызстана прокомментировали избиение бишкекчанина в Алматы в декабре 2024 года.
По ее данным, 8 декабря в результате нанесения тяжких телесных повреждений в медицинское учреждение поступил гражданин Кыргызской Республики Р.А.М.
Генеральное консульство в Алматы оказало необходимую юридическую поддержку и консульско-правовую помощь пострадавшему. Представители загранучреждения провели встречи с правоохранительными органами, медицинским персоналом, а также при активном участии кыргызской диаспоры оказали необходимую помощь.
При содействии Министерства здравоохранения КР проведена работа по организации транспортировки пострадавшего в больницу Бишкека в сопровождении медперсонала.
После оказания срочной медицинской помощи и прохождения стационарного лечения в Алматы пострадавший транспортирован в Бишкек для дальнейшей реабилитации. По факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.
Первое судебное заседание назначено на 30 мая 2025-го, в котором будут принимать участие представители Генконсульства КР. Ведомство продолжит оказывать необходимую консульскую и правовую поддержку кыргызстанцу.