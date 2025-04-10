Подделка моторных масел. Задержаны четыре владельца торговых фирм

В Джалал-Абадской и Ошской областях за подделку и реализацию брендовых моторных масел задержаны четверо владельцев торговых фирм. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в связи с многочисленными жалобами владельцев автотранспортных средств на качество реализуемых моторных масел в рамках уголовного дела по статье 225 УК КР (незаконное использование чужого товарного знака организованной группой лиц), проведены обыски на складах в Джалал-Абадской и Ошской областях, где были обнаружены и изъяты крупные партии поддельных моторных масел.

Так, установлено, что директора фирм и поставщики Х.А.А., Х.Ш.Х., Х.Н.Б. и М.Х.Б., являясь дилерами брендовых торговых марок моторных масел, завозили контрабандным путем из КНР аналогичные масла низкого качества.

При этом на всех обнаруженных емкостях моторных масел отсутствовали акцизные марки, которые были введены в действие с 1 марта 2025 года. Проведенная экспертиза изъятых масел показала их низкое качество, в частности отсутствие в их составе «щелочного числа». Данное свойство моторных масел отвечает за защиту двигателей от преждевременного износа.

По полученным данным, их услугами пользовались так называемые тендерщики, которые в сговоре с представителями государственных органов поставляли им поддельные масла под видом оригинальных.

Также в отдельных точках замены масел в городах Джалал-Абаде и Оше установлены факты перелива дешевых масел российского производства в емкости (тары) брендовых марок, для дальнейшей их реализации.

ГКНБ КР просит граждан обращать внимание на наличие сертификатов соответствия в пунктах замены масел, которые подтверждают производителя и качество масла. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных лиц к данной преступной схеме.