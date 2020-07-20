Студент-медик из Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили

Студента 5-го курса Международной высшей школы медицины Аббаса Али Шаха, которого взяли на работу в стационар, избили. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, молодой врач с друзьями поехал в горы на отдых и на них набросились неизвестные. «Их пытались успокоить, но ничего не вышло. Кыргызстан и так находится в очень критическом состоянии, где каждая жизнь на счету. А тут пытаются убить своих спасателей. Вместо того чтобы создать все условия для людей, которые пытаются нам помочь. Нужно наказать нападавших, чтобы это не осталось безнаказанно», — пишет читатель.

Фото читателя 24.kg. На медика из Пакистана Аббаса Али Шаха напали в горах. Его готовят к операции

У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля Jannat Resort в селе Кой-Таш.

Напомним, что ранее студент обратился в редакцию 24.kg с просьбой помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов работать бесплатно. На следующий день его взяли на работу в стационар при школе № 95.

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