18:28
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Происшествия

Студент-медик из Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили

Студента 5-го курса Международной высшей школы медицины Аббаса Али Шаха, которого взяли на работу в стационар, избили. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, молодой врач с друзьями поехал в горы на отдых и на них набросились неизвестные. «Их пытались успокоить, но ничего не вышло. Кыргызстан и так находится в очень критическом состоянии, где каждая жизнь на счету. А тут пытаются убить своих спасателей. Вместо того чтобы создать все условия для людей, которые пытаются нам помочь. Нужно наказать нападавших, чтобы это не осталось безнаказанно», — пишет читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. На медика из Пакистана Аббаса Али Шаха напали в горах. Его готовят к операции

У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля Jannat Resort в селе Кой-Таш.

Напомним, что ранее студент обратился в редакцию 24.kg с просьбой помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов работать бесплатно. На следующий день его взяли на работу в стационар при школе № 95.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160094/
просмотров: 1730
Версия для печати
Материалы по теме
В Минздраве не смогли ответить о компенсации врачам с внебольничной пневмонией
В Кыргызстан из России прилетает 51 медик, чтобы помогать в борьбе с СOVID-19
В Бишкек из Москвы прилетели еще 425 кыргызстанцев, из них 21 медик
В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков
Позитивный материал. Милиционеры помогают медикам бороться с коронавирусом
В обсервации санатория в Воронцовке не осталось лекарств. Медики просят помощи
Профсоюз просит президента повысить зарплаты медикам
Коронавирус в Кыргызстане. Герои нашего времени в фотографиях
Ему было всего 27 лет. Врач Жумабай Бекмуратов спасал людей, но умер
Позитивный материал. Мальчик Самир копил на приставку, но отдал деньги врачам
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке родственники пациента опять напали на&nbsp;медиков В Бишкеке родственники пациента опять напали на медиков
В&nbsp;Оше пациент с&nbsp;COVID-19 выпрыгнул со&nbsp;второго этажа больницы. Он&nbsp;умер В Оше пациент с COVID-19 выпрыгнул со второго этажа больницы. Он умер
Пьяный водитель в&nbsp;результате аварии снес забор здания прокуратуры города Бишкек Пьяный водитель в результате аварии снес забор здания прокуратуры города Бишкек
Грабеж в&nbsp;медицинских масках: неизвестные ворвались в&nbsp;дом и&nbsp;унесли деньги Грабеж в медицинских масках: неизвестные ворвались в дом и унесли деньги
Бизнес
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
20 июля, понедельник
18:04
Радовалась вся республика. Чемпион московской Олимпиады о своей победе Радовалась вся республика. Чемпион московской Олимпиады...
17:53
Студент-медик из Пакистана помогал спасать кыргызстанцев. Его жестоко избили
17:50
Правозащитники просят ГСИН предоставить информацию по умершим заключенным
17:49
Бизнес не может запустить производство масок. Госорганы тянут с разрешениями
17:41
Президент недоволен работой обсервации «Ганси». Нет порядка