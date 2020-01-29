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Сюжет: Насилие над детьми

В Сузаке от побоев умер двухлетний мальчик

В Сузакском районе от побоев умер двухлетний мальчик. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

По его данным, 27 января примерно в 13.30 в больницу села Октябрь поступил мертвый ребенок А.Б., 2017 года рождения, на теле которого имелись синяки.

«По факту на место экстренно выехали сотрудники милиции. Дело зарегистрировано в ЕРПП по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в УВД.

Следственные органы допросили подозреваемую Д.А. В связи с тем, что у нее есть несовершеннолетние дети, мера пресечения рассматривается.

В УВД добавили, что отец погибшего ребенка работает в России, а мама погибла в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141920/
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