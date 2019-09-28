Сотрудники ГКНБ получили незначительные травмы в результате стычки у КПП

Пресс-центр ГКНБ прокомментировал стычку сотрудников комитета с местными жителями у КПП «Чалдовар-автодорожный», расположенном в Чуйской области.

По версии комитета, в ходе проведения ГКНБ оперативно-разыскных мероприятий по предупреждению незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана зафиксирован факт воспрепятствования следственным действиям.

В частности, на «Чалдовар-автодорожный» неизвестные забросали камнями сотрудников спецслужб. В результате сотрудники оперативно-следственной группы получили незначительные травмы.

Материалы по инциденту передали в РОВД Панфиловского района Чуйской области и зарегистрировали в ЕРПП.

Проводится досудебная проверка, выявляются причастные к инциденту. По итогам дадут юридическую оценку действиям лиц, воспрепятствовавших следственным мероприятиям.