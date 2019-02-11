В Бишкеке зять Камчыбека Жолдошбаева совершил ДТП

В Бишкеке зять депутата парламента Камчыбека Жолдошбаева Айбек Сыдыков совершил ДТП. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на 11 февраля. Аварию оперуполномоченный ГУВД столицы совершил примерно в 00.10 на пересечении улицы Гоголя и проспекта Чуй.

«Известно, что Айбек Сыдыков на Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В городском наркологическом диспансере не зарегистрирован факт освидетельствования. Виновник аварии отказался сдавать анализы. Его личность установили в Октябрьском РОВД. Со штрафной стоянки Айбек Сыдыков пытался сбежать», — сообщили редакции.

Отметим, что Служба внутренних расследований МВД проводит проверку.

В УОБДД столицы подтвердили факт ДТП. Однако, кто именно совершил аварию, по данным ведомства, установит следствие.

«ДТП действительно произошло на пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя. Столкнулись автомобили Lexus, Toyota Mark, Daewoo Nexia. Пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливается», — сообщили в УОБДД.