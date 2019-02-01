14:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Обоих участников перестрелки в Токмаке водворят в СИЗО

Обоих участников перестрелки в Токмаке — Аската Усенова и Дастана Бейшенкулова — водворят в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алтын Бектурова.

По ее словам, такое решение принял суд. Аскату Усенову вменяют хулиганство, Дастана Бейшенкулова обвиняют в покушении на убийство, вымогательстве и уничтожении чужого имущества.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. ГУВД Чуйской области поспешило опровергнуть инцидент. Однако на пресс-конференции 29 января глава ведомства Самат Курманкулов вынужден был признать, что инцидент был, но первым о нем узнали журналисты.
Ссылка:
просмотров: 1519
Версия для печати
Материалы по теме
Перестрелка в Токмаке. Хулиганство Аската Усенова признали тяжким преступлением
Перестрелка в Токмаке. Оба участника признались в вооруженном конфликте
Перестрелка в Токмаке. Аската Усенова вызвали на допрос как подозреваемого
Медики рассказали о состоянии второго участника перестрелки в Токмаке
Перестрелка в Токмаке. Второго фигуранта тоже госпитализировали
Журналиста Kaktus.media допросили по факту перестрелки близ Токмака
Раненный в перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с депутатом
Перестрелка в Токмаке. Один из раненых в состоянии средней тяжести
Дословно. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов
Перестрелка в Токмаке. Депутат парламента Урмат Самаев на допрос не явился
Популярные новости
Погибший под колесами 11-летний мальчик. За&nbsp;рулем авто был сотрудник милиции Погибший под колесами 11-летний мальчик. За рулем авто был сотрудник милиции
Раненный в&nbsp;перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с&nbsp;депутатом Раненный в перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с депутатом
В&nbsp;селе Новопавловка сбили школьника. Мальчик погиб В селе Новопавловка сбили школьника. Мальчик погиб
В&nbsp;Бишкеке задержали женщину, призывавшую на&nbsp;митинге убивать китайцев В Бишкеке задержали женщину, призывавшую на митинге убивать китайцев
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат