Обоих участников перестрелки в Токмаке водворят в СИЗО

Обоих участников перестрелки в Токмаке — Аската Усенова и Дастана Бейшенкулова — водворят в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алтын Бектурова.

По ее словам, такое решение принял суд. Аскату Усенову вменяют хулиганство, Дастана Бейшенкулова обвиняют в покушении на убийство, вымогательстве и уничтожении чужого имущества.

В ночь на 24-25 января около Токмака произошла перестрелка. ГУВД Чуйской области поспешило опровергнуть инцидент. Однако на пресс-конференции 29 января глава ведомства Самат Курманкулов вынужден был признать, что инцидент был, но первым о нем узнали журналисты.