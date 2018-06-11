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Пресс-конференции

Круглый стол

Время проведения: 12 июня, 11:00

Круглый стол «Инвестиции в Кыргызстане: что имеем, не храним... Что ожидает экономику страны завтра»

Бизнес поддерживает государство в борьбе с коррупцией. Как известно, без верховенства закона, справедливого и равного отношения ко всем инвесторам экономика развиваться не будет.

Безопасность, гарантированная государством, — основа успешной работы.

Привлечь инвестиции в страну трудно, а потерять их легко. И это напрямую зависит от условий, созданных государством.

Обеспечение безопасности и правовой защиты действующим инвесторам в центре внимания экспертов.

В обсуждении принимают участие:
Эльдар Абакиров — заместитель министра экономики КР,
Аскар Сыдыков — исполнительный директор Международного делового совета,
Сергей Пономарев — президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг,
Улук Кыдырбаев — руководитель секретариата Национального альянса бизнес-ассоциаций (НАБА),
Гульнара Ускенбаева — президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов),
Фархад Пакыров — исполнительный директор бизнес-ассоциации ЖИА.
Модератор — Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/87380/
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