Круглый стол

Бизнес поддерживает государство в борьбе с коррупцией. Как известно, без верховенства закона, справедливого и равного отношения ко всем инвесторам экономика развиваться не будет.
Безопасность, гарантированная государством, — основа успешной работы.
Привлечь инвестиции в страну трудно, а потерять их легко. И это напрямую зависит от условий, созданных государством.
Обеспечение безопасности и правовой защиты действующим инвесторам в центре внимания экспертов.
В обсуждении принимают участие:
Эльдар Абакиров — заместитель министра экономики КР,
Аскар Сыдыков — исполнительный директор Международного делового совета,
Сергей Пономарев — президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг,
Улук Кыдырбаев — руководитель секретариата Национального альянса бизнес-ассоциаций (НАБА),
Гульнара Ускенбаева — президент Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов),
Фархад Пакыров — исполнительный директор бизнес-ассоциации ЖИА.
Модератор — Аскар Сыдыков.