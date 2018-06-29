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Политика

Правительство Кыргызстана готовит новое соглашение по Кумтору

Правительство Кыргызстана готовит новое соглашение по Кумтору. Об этом на пресс-конференции по итогам IV сессии Жогорку Кенеша сообщил спикер Дастан Джумабеков.

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По его словам, правительство намерено пересмотреть соглашение с Centerra Gold, подписанное осенью 2017 года кабинетом министров Сапара Исакова.

«Насколько мне известно, кабмин готовит новое соглашение. Я уверен, интересы государства и народа будут защищены. Кроме того, по соглашению увеличат размер экологических выплат», — отметил спикер.

Напомним, депутаты парламента во время отчета бывшего премьер-министра Сапара Исакова раскритиковали его за новое соглашение с Centerra Gold.  По их мнению, правительство не защитило интересы Кыргызстана и заключило его без одобрения парламента. Большинство же экспертов положительно оценило новые договоренности с канадскими инвесторами.
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