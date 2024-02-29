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В Узбекистане планируют повысить тарифы на свет и природный газ

К маю 2024 года в Узбекистане разработают проект с повышением тарифов на электроэнергию, природный и сжиженный газ до уровня, не ниже себестоимости. Об этом сообщается в госпрограмме на 2024 год.

Новые цены и тарифы на электроэнергию, природный и сжиженный газ будут не ниже себестоимости. В стоимость включат расчеты по поставке энергоресурсов. Нуждающиеся люди будут платить меньше, для них внедрят систему «социальной нормы» при установлении цен.

Ответственными за реализацию программы назначили Минэнерго и Национальное агентство социальной защиты.

Ранее министр энергетики заявил, что новые дифференцированные тарифы введут только в том случае, если жителей обеспечат бесперебойным электроснабжением.

Введение дифференцированных тарифов будет означать, что цена на электроэнергию будет повышаться для квартир, которые потребляют больше электроэнергии, чем установленная «социальная норма».

Сегодня 85 процентов населения Узбекистана использует не более 200 киловатт, а 15 процентов — более 300 киловатт.

Ожидаемый тариф, который могут ввести в мае, — 450-500 сумов (3,22-3,58 сома. — Прим. 24.kg) за киловатт-час. Сейчас тариф для физических лиц стоит 295 сумов (2,11 сома. — Прим. 24.kg).

Напомним, что в Кыргызстане также ранее заявляли, что в мае могут повысить тарифы на электроэнергию. Однако пока деталей и расчетов не представлено.
Ссылка: https://24.kg/perekrestok/287937/
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