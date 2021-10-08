Задержан бывший начальник ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. Отмечается, что уголовное дело, по которому он был задержан, возбуждено в сентябре.

«Ш.С. занимал должность начальника ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района с 2015 по 2018 год. Он подозревается в коррупции», — уточнили в ведомстве.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Сообщается также, что ранее по этому же делу задержаны глава Нариманского айыльного округа Н.Х., его сообщник М.С., а также бывший исполняющий обязанности начальника ГУ «Кадастр» Кара-Суйского района Б.Б.

Все задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Расследование продолжается.