За достижения на Азиаде госнаградами награждены спортсмены и тренеры

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики» отдельных спортсменов и тренеров за достижения на XVIII Азиатских играх, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики.
Согласно Указу награждены:
медалью «Данк»:
Багынбай уулу Төрөкан — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по джиу-джитсу;
Жолчубеков Каныбек Байбекович — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе;
Маслова Дарья Владимировна — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике;
Мусаев Магомед Саварбекович — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе;
Тыныбекова Айсулуу Болотовна — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе;
почетным званием «Заслуженный врач Кыргызской Республики»
Алишева Бактыкуль Насаровна — врач функциональной диагностики отделения спортивной медицины Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек;
почетным званием «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики»:
Арпачиев Канатбек Макенович — заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Ахметов Мейрамбек Джанилович — тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш. Сыдыкова;
Изабеков Нурбек Канатбекович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Камчыбеков Токтосун — начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Ошской области Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Мамбетов Ратбек Шабданбекович — тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш. Сыдыкова;
Почетной грамотой Кыргызской Республики:
Борисова Татьяна Викторовна — тренер-преподаватель по легкой атлетике Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва им. С. Джуманазарова Первомайского района города Бишкек;
Джусубалиев Даиияр Кудайбергенович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по боксу Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Еремич Константин Марьянович — старший массажист Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек;
Махмудов Акжол Махамаджанович — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе;
Чокаев Сатыбек Мухамедович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Шамканов Жоомарт Джылкычыевич — директор Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;
Эркимбаев Азат Сталбекович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.