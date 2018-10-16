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За достижения на Азиаде госнаградами награждены спортсмены и тренеры

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики» отдельных спортсменов и тренеров за достижения на XVIII Азиатских играх, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики.

Согласно Указу награждены:

медалью «Данк»:

Багынбай уулу Төрөкан — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по джиу-джитсу;

Жолчубеков Каныбек Байбекович — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе;

Маслова Дарья Владимировна — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике;

Мусаев Магомед Саварбекович — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе;

Тыныбекова Айсулуу Болотовна — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе;

почетным званием «Заслуженный врач Кыргызской Республики»

Алишева Бактыкуль Насаровна — врач функциональной диагностики отделения спортивной медицины Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек;

почетным званием «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики»:

Арпачиев Канатбек Макенович — заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Ахметов Мейрамбек Джанилович — тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш. Сыдыкова;

Изабеков Нурбек Канатбекович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Камчыбеков Токтосун — начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Ошской области Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Мамбетов Ратбек Шабданбекович — тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш. Сыдыкова;

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Борисова Татьяна Викторовна — тренер-преподаватель по легкой атлетике Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва им. С. Джуманазарова Первомайского района города Бишкек;

Джусубалиев Даиияр Кудайбергенович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по боксу Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Еремич Константин Марьянович — старший массажист Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек;

Махмудов Акжол Махамаджанович — член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе;

Чокаев Сатыбек Мухамедович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Шамканов Жоомарт Джылкычыевич — директор Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Эркимбаев Азат Сталбекович — главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.
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