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Мелис Райымкулов назначен акимом Панфиловского района

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Райымкулов Мелис Оморкулович назначен главой государственной администрации – акимом Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики. 
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