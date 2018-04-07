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09:26, 07 апреля 2018
Мелис Райымкулов назначен акимом Панфиловского района
09:26, 07 апреля 2018
Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Райымкулов Мелис Оморкулович назначен главой государственной администрации – акимом Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики.
Ссылка:
https://24.kg/ofitsialno/80916/
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