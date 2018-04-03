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Гулчехра Оморова освобождена от должности судьи Октябрьского районного суда

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об Оморовой Г.Ч.»

Согласно Указу главы государства, на основании предложения Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики о применении дисциплинарного взыскания в виде досрочного освобождения занимаемой должности в отношении судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек Оморовой Г.Ч., а также в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 64 и частью 2 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 14 части 1-1, частью 2 статьи 27 и статьей 28 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» постановляется прекратить досрочно полномочия судьи Октябрьского районного суда г. Бишкек Оморовой Гулчexpы Чыракбековны, освободив ее от должности судьи местного суда Кыргызской Республики, осуществляющего полномочия судьи названного суда.

Указ вступает в силу со дня подписания.
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