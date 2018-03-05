Данияр Сыдыков назначен заведующим отделом внешней политики аппарата президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Сыдыкова Данияра Батыровича заведующим отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Биография

Родился 22 сентября 1975 года. Образование высшее.

Образование:

1996 г. — окончил Кыргызский государственный национальный университет;

2004 г. — окончил Дипломатическую академию МИД КР

2012 г. — окончил Академию государственного управления при Президенте КР.

Трудовая деятельность:

1996-1998 гг. — специалист управления банковского надзора Нацбанка КР

1998 г. — стажер департамента экономической политики МИД КР

1998-1999 гг. — атташе управления экономического анализа МИД КР

1999-2000 гг. — третий секретарь управления анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности департамента экономической политики МИД КР

2000-2002 гг. — второй секретарь второго политического департамента Консульского управления МИД КР

2002-2005 гг. — второй секретарь Посольства КР в Индии

2005 г. — первый секретарь управления внешнеполитического планирования и многостороннего экономического сотрудничества МИД КР

2005-2006 гг. — заместитель директора управления внешнеполитического планирования и многостороннего экономического сотрудничества МИД КР

2006-2009 гг. — советник Посольства КР в России

2009-2010 гг. — заведующий отделом многостороннего сотрудничества Департамента СНГ МИД КР

2010-2011 гг. — заместитель председателя Государственной службы интеллектуальной собственности КР

2012 г. — заведующий отделом внешней политики Аппарата Правительства КР

2012-2015 гг. — руководитель полномочного представительства МИД КР по югу Кыргызстана

Июль 2015 – июнь 2016 гг. - статс-секретарь МИД КР

С июня 2016 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики, советник 2-го класса.