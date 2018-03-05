14:32
+1
USD 68.02
EUR 83.78
RUB 1.20
Официально

Данияр Сыдыков назначен заведующим отделом внешней политики аппарата президента

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о назначении Сыдыкова Данияра Батыровича заведующим отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Биография

Родился 22 сентября 1975 года. Образование высшее.

Образование: 

1996 г. — окончил Кыргызский государственный национальный университет;

2004 г. — окончил Дипломатическую академию МИД КР

2012 г. — окончил Академию государственного управления при Президенте КР.

Трудовая деятельность:

1996-1998 гг. — специалист управления банковского надзора Нацбанка КР

1998 г. — стажер департамента экономической политики МИД КР

1998-1999 гг. — атташе управления экономического анализа МИД КР

1999-2000 гг. — третий секретарь управления анализа и прогнозирования внешнеэкономической деятельности департамента экономической политики МИД КР

2000-2002 гг. — второй секретарь второго политического департамента Консульского управления МИД КР

2002-2005 гг. — второй секретарь Посольства КР в Индии

2005 г. — первый секретарь управления внешнеполитического планирования и многостороннего экономического сотрудничества МИД КР

2005-2006 гг. — заместитель директора управления внешнеполитического планирования и многостороннего экономического сотрудничества МИД КР

2006-2009 гг. — советник Посольства КР в России

2009-2010 гг. — заведующий отделом многостороннего сотрудничества Департамента СНГ МИД КР

2010-2011 гг. — заместитель председателя Государственной службы интеллектуальной собственности КР

2012 г. — заведующий отделом внешней политики Аппарата Правительства КР

2012-2015 гг. — руководитель полномочного представительства МИД КР по югу Кыргызстана

Июль 2015 – июнь 2016 гг. -  статс-секретарь МИД КР

С июня 2016 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане 

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики, советник 2-го класса.
Ссылка:
просмотров: 43
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Абдыкаров освобожден от занимаемой должности замдиректора Госстроя
Дамир Кулубаев освобожден от занимаемой должности акима Панфиловского района
Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики
Эмил Кайкиев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел
Дуйшенбек Чоткораев освобожден от должности директора АКС ГКНБ КР
Алина Шаикова назначена председателем ГРС Кыргызской Республики
Дастан Догоев освобожден от занимаемой должности председателя ГРС КР
Освобожден Молдакун Абдылдаев от занимаемой должности полномочного представителя
Курманбек Дыйканбаев назначен полномочным представителем президента в ЖК
Семетей Черикбаев назначен акимом Нарынского района
Популярные новости
Айзада Субакожоева освобождена от&nbsp;должности заведующей отделом внешней политики Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики
О&nbsp;переносе выходных дней О переносе выходных дней
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;государственной поддержке кинематографии&nbsp;КР&raquo; Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»
Жыргалбек Шамыралиев освобожден от&nbsp;занимаемой должности мэра города Токмака Жыргалбек Шамыралиев освобожден от занимаемой должности мэра города Токмака
Бизнес
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp