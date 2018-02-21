Внесены изменения в Закон «Об образовании»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об образовании»

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 января 2018 года.

Закон принят в целях перевода школ с шестидневной на пятидневную учебную неделю.

В частности, статья 16 дополнена частью 10 следующего содержания: «С учётом допустимой нагрузки в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях устанавливается пятидневная учебная неделя».

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.