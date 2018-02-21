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Официально

Внесены изменения в Закон «Об образовании»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал  Закон  «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики  «Об образовании»

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 10 января  2018 года.

Закон принят в целях перевода школ с шестидневной на пятидневную учебную неделю.

В частности, статья 16 дополнена частью 10 следующего содержания: «С учётом допустимой нагрузки в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях устанавливается пятидневная учебная неделя».

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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