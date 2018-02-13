Президент Сооронбай Жээнбеков подписал решение Совета безопасности от 8 февраля 2018 года

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 февраля, подписал решение Совета безопасности Кыргызской Республики «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах Кыргызской Республики».

Проект решения был принят на заседании Совета безопасности, которое состоялось 8 февраля 2018 года под председательством Президента Кыргызской Республики.

Проект был доработан с учетом письменных предложений от членов Совета безопасности Кыргызской Республики.

Текст решения:

Совместные усилия государства и общества в последние годы позволили Кыргызской Республике сделать значительный шаг на пути построения национальной системы по противодействию коррупции.

При поддержке общества и средств массовой информации

в органах государственной власти обеспечивается прозрачность при принятии управленческих решений, повышается ответственность их руководителей.

Политическая воля руководства Кыргызстана, выраженная в указах Президента Кыргызской Республики и решениях Совета обороны Кыргызской Республики о Государственной стратегии антикоррупционной политики от 2 февраля 2012 года и мерах по устранению причин политической и системной коррупции

в органах власти от 4 ноября 2013 года, а также поддержка со стороны гражданского общества и бизнес-сообщества стали основой для самоочищения большинства государственных органов. В лице Совета безопасности Кыргызской Республики в стране формируется государственный институт, который последовательно берет на себя функции координации борьбы с коррупцией, ее организационного и методологического обеспечения.

Все это привело к существенным качественным сдвигам. Коррупция в Кыргызстане перестала быть способом государственного управления, в обществе сформировано устойчивое негативное отношение к коррупционерам.

Впервые в истории страны началось уголовное преследование высших должностных лиц. В соответствии с антикоррупционными указами Президента Кыргызской Республики в государственных органах на постоянной основе выявляются и ликвидируются коррупционные схемы.

В 2016 году внесены поправки в Конституцию Кыргызской Республики, которые открыли путь для устранения дублирующих функций в правоохранительной системе и повышения ответственности судей.

Последовательные шаги государства в осуществлении судебной реформы позволили на две трети обновить судейский корпус, повысить прозрачность судебных процессов и доступность их результатов для общества, улучшить материальное и финансовое обеспечение деятельности судов.

Особое значение для реализации антикоррупционной политики будет иметь вступление в силу с 1 января 2019 года целого пакета из 7 новых кодексов и законов в части уголовного

и уголовно-процессуального законодательства, принятых по инициативе Совета по судебной реформе.

В 2016-2017 годах проведена значительная работа по реформе правоохранительных органов. Большое значение придается обеспечению социальных гарантий сотрудникам силовых структур, повышению денежного довольствия и строительству жилья.

В целом за последние годы создана прочная основа для формирования действенной системы борьбы с коррупцией. Это позволяет перейти к принятию новых решений, которые должны быть направлены уже не на выявление фактов и причин коррупции,

а непосредственно на их искоренение.

Требуется еще большая концентрация усилий государства на борьбе с правонарушениями непосредственно в институтах, обеспечивающих законность и правопорядок — в судебных, надзорных и правоохранительных органах.

Настало также время для выработки новых подходов

и переосмысления деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики и ее роли в проведении антикоррупционной политики. Коррупционные риски в работе сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов являются наиболее обсуждаемыми в обществе и продолжают оставаться одними из главных угроз национальной безопасности страны.

В целях обеспечения преемственности антикоррупционной политики и продолжения работы по формированию эффективной национальной системы противодействия коррупции, принимая во внимание жизненную необходимость последовательного реформирования судебных, надзорных и правоохранительных органов, Совет безопасности Кыргызской Республики

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению заявление Президента Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбекова о том, что на нынешнем этапе борьбы с коррупцией наиболее актуальное значение для всех ветвей государственной власти и гражданского общества приобретают вопросы:

— искоренения коррупции и устранения порождающих ее причин в правоохранительных, надзорных и судебных органах;

— повышения авторитета правоохранительных, надзорных

и судебных органов и уровня доверия к ним со стороны граждан;

— обеспечения прозрачности и ответственности, соблюдения принципов добросовестного управления и законности

в деятельности правоохранительных, надзорных и судебных органов Кыргызской Республики.

2. Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, Правительству Кыргызской Республики, Верховному суду Кыргызской Республики во взаимодействии

с Аппаратом Президента Кыргызской Республики пересмотреть ряд применяемых в законодательстве и практической деятельности положений и подходов для формирования эффективной антикоррупционной системы Кыргызской Республики, в частности, рассмотреть следующие вопросы об изменении законодательства:

1) в сфере координации борьбы с коррупцией

с законодательным закреплением функций по выработке антикоррупционной политики и контроля за реализацией антикоррупционных программ за государственным институтом, который, во избежание конфликта интересов, не связан непосредственно с процессуальными действиями и уголовным преследованием;

2) о Счетной палате Кыргызской Республики вследствие того, что сложившаяся за годы независимости практика государственного аудита не в полной мере раскрывает его потенциал как эффективного инструмента контроля за использованием бюджетных и внебюджетных средств, государственного и муниципального имущества;

3) в части противодействия фактам рейдерского захвата имущества и связанных с ним мошеннических действий для обеспечения эффективной защиты прав собственности и четкого регламентирования практики признания гражданско-правовых сделок недействительными по основаниям совершения их под давлением или другим незаконным воздействием одной из сторон;

4) в части разработки и принятия единого законодательства в отношении государственных служащих, сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов, предусматривающего четкие и твердые требования к ним с учетом особенностей военной и иной государственной службы и в соответствии с положениями части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики;

5) в части дальнейшего улучшения социальной защиты и поддержки сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов.

3. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

1) в срок до 30 июня 2018 года завершить реализацию мероприятий, предусмотренных Комплексом мер по реформе системы правоохранительных органов, утвержденным Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных органов Кыргызской Республики» от 18 июля 2016 года № 161;

2) совершенствовать работу по повышению кадрового потенциала и улучшению работы с резервом кадров, обучению

и повышению квалификации сотрудников правоохранительных

и надзорных органов, находящихся в ведении Правительства Кыргызской Республики, взять под особый контроль вопросы назначения и освобождения руководителей среднего и старшего звена;

3) внедрить системы видеонаблюдения за действиями сотрудников правоохранительных органов и органов прокуратуры при их контакте с гражданами в служебных помещениях.

В установленном законом порядке определить условия их применения, а также использования полученных видеоматериалов. Обеспечить систематический доступ к аудио-, видеоматериалам подразделениям служб внутренних расследований правоохранительных органов и органов прокуратуры:

— в срок до 1 января 2019 года — в городах Бишкек и Ош,

а также в областных центрах (для учреждений Министерства внутренних дел Кыргызской Республики — в городах Бишкек и Ош);

— в срок до 1 июля 2019 года — в других городах и районах Кыргызской Республики (для учреждений Министерства внутренних дел Кыргызской Республики — до 1 декабря 2019 года);

4) в срок до 1 октября 2018 года во взаимодействии с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, иными государственными органами:

— проанализировать административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, в том числе вступающее в силу

с 1 января 2019 года, и обеспечить внесение в него поправок в части устранения возможных пробелов и коллизий, допускающих риски нарушения прав и свобод участников уголовного процесса со стороны сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов;

— обеспечить законодательный запрет на приобретение сотрудниками судебных, правоохранительных и надзорных органов, а также членами их семей ценных бумаг, акций и долей

в уставных капиталах иностранных компаний и товариществах;

— обеспечить принятие законов и других нормативных правовых актов, обязывающих сотрудников судебных, надзорных

и правоохранительных органов открывать банковские счета исключительно в банках, определяемых Правительством Кыргызской Республики, а также ограничивающих до 1000 расчетных показателей возможность проведения ими и членами их семей покупок и сделок в наличной форме; регистрацию в личном деле сотрудника всех его приобретений и приобретений членов его семьи на сумму свыше 200 расчетных показателей; незамедлительное освобождение от занимаемых должностей в связи с утратой доверия нарушающих данные требования сотрудников;

— внедрить механизмы проверки деклараций о доходах и расходах сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов и членов их семей путем принятия ими обязательства

о раскрытии сведений, составляющих банковскую, налоговую, таможенную тайны;

— обеспечить законодательное закрепление того, что использование сотрудниками судебных, надзорных

и правоохранительных органов и членами их семей чужого имущества в личных целях является основанием для проверки наличия данного имущества в декларациях лиц, предоставивших такое имущество, в целях определения законности его приобретения;

— обеспечить законодательное закрепление того, что в случае увольнения должностного лица судебных, надзорных

и правоохранительных органов за совершение должностных преступлений, в том числе связанных с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности, данное лицо лишается всех льгот и социальных гарантий, предоставленных ему государством в связи с прохождением им службы в судебных, надзорных и правоохранительных органах.

Одновременно с этим определить, что увольнение лица по основанию утраты доверия в связи с подозрением в совершении должностных правонарушений, в том числе связанных

с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности, не является мерой по уходу от ответственности, а прямо указывает на обязательность направления материалов

в соответствующие органы для дачи юридической оценки;

— обеспечить законодательное закрепление положений, исключающих возможность восстановления на работе, а также трудоустройства на государственную и муниципальную службу лиц, уволенных за должностные преступления, в том числе за преступления, связанные с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности, и по основанию утраты доверия;

— обеспечить законодательное закрепление положений о том, что в случае если в отношении сотрудников судебных, надзорных

и правоохранительных органов начато уголовное преследование по подозрению в совершении должностного преступления, в том числе связанного с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности, то указанные лица подлежат незамедлительному отстранению от выполнения служебных обязанностей, с прекращением выплат заработной платы до принятия решения судом;

— в срок до 1 июля 2018 года разработать и до 1 декабря 2018 года обеспечить принятие законопроекта, предусматривающего внесение поправок в уголовное законодательство, которыми определяется ответственность сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с коррупцией, должностными нарушениями, хищением государственной и/или муниципальной собственности, исключительно в виде лишения свободы

с конфискацией имущества;

— в срок до 1 июня 2018 года разработать и до 1 декабря 2018 года обеспечить принятие законопроектов и других нормативных правовых актов по формированию стройной и эффективной системы социальной поддержки и стимулирования честной

и добросовестной служебной деятельности сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов, учитывая вопросы оплаты труда, обеспечения жильем, медицинским обслуживанием, а также предоставления льгот семьям сотрудников, пострадавших при исполнении служебных обязанностей;

5) обеспечить внесение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и принятие в качестве неотложного законопроекта в срок до 1 мая 2018 года проекта закона Кыргызской Республики

«О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической деятельности»;

6) разработать и осуществить комплекс мер, направленных на:

— объективное освещение реформ, проводимых в судебных, надзорных и правоохранительных органах, в средствах массовой информации и интернет-изданиях;

— формирование позитивного образа сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов, а также в целом судебной и правоохранительной систем Кыргызской Республики в литературе, кинематографе, произведениях искусства, в средствах массовой информации.

4. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики, Совету судей Кыргызской Республики и Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в срок до 30 мая 2018 года пересмотреть соответствующие положения дисциплинарных уставов и кодексов этики сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов в сторону ужесточения требований

в части соблюдения морально-этических норм поведения.

5. Председателю Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

А.К. Сегизбаеву и председателю Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики З.Б. Осмонову:

1) принять незамедлительные меры по пресечению фактов неоправданного затягивания или приостановления расследования уголовных дел, возбужденных по должностным преступлениям,

в том числе связанных с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности;

2) принять в рамках уголовно-процессуального законодательства всесторонние и исчерпывающие меры по завершению расследований вышеуказанных уголовных дел, предъявлению виновным лицам обвинения, возмещению причиненного ущерба государству и направлению уголовных дел

в органы прокуратуры для решения вопроса о дальнейшем направлении в суд для разбирательства по существу;

3) активизировать оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение совершенных/совершаемых должностных преступлений, в том числе связанных с коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности, в судебных, надзорных

и правоохранительных органах, акцентируя внимание на руководителях высшего, старшего и среднего звена;

4) в срок до 1 марта 2018 года представить в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики с дублированием

в секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики полный перечень уголовных дел по вышеназванной категории;

5) в срок до 1 июня 2018 года представить в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики с дублированием

в секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики исчерпывающую информацию о принятых решениях по уголовным делам вышеназванной категории.

6. Предложить Верховному суду Кыргызской Республики:

1) обеспечить регулярное проведение заседаний Пленума Верховного суда Кыргызской Республики по вопросам судебной практики и дачи судам соответствующих разъяснений, уделив особое внимание рассмотрению уголовных дел по категориям должностных и экономических преступлений, а также преступлений в сфере хищения собственности. В том числе предусматривающих целесообразность:

— вынесения судами решений, определяющих для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за должностные преступления, коррупцию и преступления, связанные с хищением государственной и/или муниципальной собственности в крупном и особо крупном размерах, в качестве меры наказания исключительно в виде лишения свободы;

— избрания меры пресечения в отношении сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов, обвиняемых

в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, исключительно в виде содержания под стражей на весь срок уголовного судопроизводства;

— обязательности конфискации имущества сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные

с должностными нарушениями, коррупцией, хищением государственной и/или муниципальной собственности;

2) в срок до 1 июля 2018 года провести анализ по вынесенным судьями оправдательным приговорам и по судебным актам о прекращении уголовных дел или об отмене решений нижестоящих судов с направлением на новое рассмотрение, а также по находящимся в производстве судебных органов уголовным делам, возбужденным по должностным и экономическим преступлениям, по преступлениям в сфере хищения собственности, с рассмотрением результатов на Пленуме Верховного суда Кыргызской Республики.

При установлении фактов отсутствия реагирования со стороны государственого обвинения на случаи вынесения оправдательных приговоров или решений о прекращении уголовных дел направлять соответствующую информацию

в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для дачи юридической оценки с информированием Президента Кыргызской Республики.

Установление фактов нарушения судьями законности при рассмотрении уголовных дел по указанным категориям преступлений либо по недобросовестности, волоките, повлекших существенные последствия при отправлении правосудия, служит основанием для обращения в отношении судей в Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики.

7. Генеральному прокурору Кыргызской Республики

И.Ы. Джолдубаевой:

1) организовать проведение в срок до 1 июня 2018 года инвентаризации всех уголовных дел по должностным и экономическим преступлениям, а также преступлениям в сфере хищений государственной и/или муниципальной собственности, установить причины необоснованного приостановления, прекращения или затягивания сроков следствия. В случае выявления нарушений дать юридическую оценку действиям соответствующих должностных лиц с внесением актов прокурорского реагирования и принятием мер по возобновлению уголовного преследования и направлению указанных уголовных дел в судебные органы;

2) обеспечить качественный надзор за оперативно-розыскной деятельностью, следственной работой и работой служб внутренних расследований правоохранительных органов.

В случае выявления фактов нарушений незамедлительно вносить акты прокурорского реагирования и проконтролировать проведение правоохранительными органами соответствующих служебных расследований с привлечением виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения;

3) в срок до 1 сентября 2018 года создать полный электронный Реестр утерянных, похищенных и уничтоженных (сгоревших) уголовных дел по всем правоохранительным и судебным органам и органам прокуратуры с ежемесячным обновлением учетных данных;

4) в срок до 1 июня 2018 года создать единую базу данных в отношении лиц, осужденных за совершение должностных преступлений, в том числе связанных с коррупцией или хищением государственной и/или муниципальной собственности.

8. Рекомендовать руководству Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики

и Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (И.Ы. Джолдубаевой, А.К. Сегизбаеву, У.Дж. Исраилову,

З.Б. Осмонову):

1) ежеквартально проводить пресс-конференции, на которых подробно освещать информацию об оперативно-служебной деятельности вверенных министерств и ведомств, а также работу, проводимую по заявлениям и обращениям граждан, поступившим в их адрес;

2) на постоянной основе обеспечить опубликование соответствующими службами в средствах массовой информации результатов проведенных служебных и других расследований по совершенным правонарушениям, вызвавшим широкий общественный резонанс;

3) в течение года с выездом на места организовать и провести личный прием граждан в городах Бишкек и Ош и во всех областях Кыргызской Республики.

Обеспечить контроль за реализацией требований законодательства о личном приеме граждан руководителями территориальных подразделений;

4) пересмотреть и утвердить новые положения, инструкции, предусматривающие повышение прозрачности, оперативности, эффективности рассмотрения и реагирования на обращения граждан и сообщения средств массовой информации, интернет-изданий, социальных сетей по проявлениям коррупции

в государственных органах и органах местного самоуправления.

9. Секретариату Совета безопасности Кыргызской Республики:

1) в срок до 1 августа 2018 года во взаимодействии

с Правительством Кыргызской Республики изучить и представить Председателю Совета безопасности Кыргызской Республики исчерпывающий анализ работы с кадрами в системе Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики, а также предложения по ее улучшению;

2) в срок до 1 октября 2018 года во взаимодействии с отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики изучить и представить Председателю Совета безопасности Кыргызской Республики исчерпывающий анализ работы с кадрами в органах прокуратуры Кыргызской Республики, а также предложения по ее улучшению;

3) в срок до 1 декабря 2018 года изучить и представить Председателю Совета безопасности Кыргызской Республики исчерпывающий анализ работы с кадрами в органах национальной безопасности Кыргызской Республики, а также предложения по ее улучшению;

4) в срок до 1 июля 2018 года в целях совершенствования существующей антикоррупционной системы внести предложения по обновлению стратегических документов в сфере антикоррупционной политики;

5) в срок до 20 августа 2018 года провести анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики

и Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики по итогам 1 полугодия

2018 года и представить обобщенную информацию Председателю Совета безопасности Кыргызской Республики;

6) выносить по мере необходимости на заседания Совета безопасности Кыргызской Республики вопросы о ходе реализации настоящего Решения.

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.