Подписан закон о республиканском бюджете на 2018 год и прогнозе на 2019-2020-й

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы».

Закон принят Жогорку Кенешем 29 ноября 2017 года.

Принятый Закон утверждает республиканский бюджет КР на 2018 год по доходам в сумме 140 882,2 млн. сомов и расходам в сумме 161 149,3 млн. сомов, предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2018 год установлен в сумме 20 267,1 млн. сомов.

Закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.