Постановление Правительства КР № 515 от 18 августа 2017 года



О реализации Проекта «Строительство газопровода «Кыргызстан-Китай»

В целях реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода «Кыргызстан- Китай», подписанного 11 сентября 2013 года в городе Бишкек, ратифицированного Законом Кыргызской Республики от 30 декабря 2013 года № 229, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики согласовать и утвердить адаптированный базовый Проект и выдать разрешение на строительство газопровода «Кыргызстан-Китай» филиалу компании с ограниченной ответственностью «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед» в Кыргызской Республике после положительных заключений экологической экспертизы, экспертизы по вопросам промышленной безопасности и государственной экспертизы.

Рекомендовать филиалу компании с ограниченной ответственностью «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед» в Кыргызской Республике в трехмесячный срок представить в Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики тексты международных, региональных стандартов и стандартов зарубежных государств, которые будут применяться для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода.

Министерству экономики Кыргызской Республики обеспечить применение на территории Кыргызской Республики технических стандартов, представленных компанией с ограниченной ответственностью «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед», в рамках реализации проекта «Строительство газопровода «Кыргызстан — Китай».

Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики обеспечить

государственный архитектурно-строительный надзор и приемку в эксплуатацию газопровода «Кыргызстан-Китай» согласно утвержденному Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики адаптированному базовому Проекту и рабочей документации, утвержденной компанией с ограниченной ответственностью «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед».

Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики оказывать содействие филиалу компании с ограниченной ответственностью «Транс-Кыргыз Газ Пайплайн Компани Лимитед» в Кыргызской Республике в решении вопросов, указанных в настоящем постановлении, и принять необходимые меры по решению вопросов, возникающих в ходе реализации Проекта «Строительство газопровода «Кыргызстан — Китай».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков