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Подписан закон о ратификации кредитного соглашения с Саудовским фондом развития

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту «Реконструкция и расширение государственной детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек», подписанного 17 мая 2017 года в городе Джидда».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 июня 2017 года.

Целью проекта является реконструкция и расширение государственной детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек способной в любое время суток обеспечить детское население не только города, но и близлежащих районов, качественной медицинской помощью.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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