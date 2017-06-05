Президент вручил награды за вклад в формирование правовых основ судебной реформы

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев за весомый вклад в формирование правовых основ судебной реформы и совершенствование законодательства Кыргызской Республики наградил:
медалью «Даңк»:
Сабирова Максата Эсеновича — члена Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Скрипкину Галину Анатольевну — экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, судью Суда Евразийского экономического союза от Кыргызской Республики;
Глава государства также присвоил:
почетное звание «Заслуженный юрист Кыргызской Республики»:
Базаралиевой Анархан Мамбетовне — члену экспертной рабочей группы, заместителю председателя Верховного суда Кыргызской Республики;
Демину Сергею Николаевичу — члену экспертной рабочей группы, эксперту отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики;
Джолдубаевой Индире Ырысбаевне — экс-секретарю Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, Генеральному прокурору Кыргызской Республики;
Исмаилову Анарбеку Касымовичу — члену Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, заместителю полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики — заведующему отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;
Майчиеву Шамаралу Юсуповичу — члену Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, председателю Совета по отбору судей Кыргызской Республики;
Садыкову Канатбеку Рахманбердиевичу — заведующему юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
Сманалиеву Кынатбеку Мойноковичу — руководителю экспертной рабочей группы, декану юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, профессору;
Сыдыковой Лейле Чынтургановне — члену Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, проректору по международным связям Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, доктору юридических наук;
почетное звание «Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики»:
Абдылдаеву Молдакуну — полномочному представителю Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики;
Президент наградил Почетной грамотой Кыргызской Республики:
Ибраимова Рустама Изираиловича — члена экспертной рабочей группы, директора Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;
Мусабекову Чынару Абдыбакасовну — руководителя экспертной рабочей группы, доцента кафедры «Теории и истории государства и права» юридического факультета Кыргызско — Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина;
Сатарова Улана Мелисовича — руководителя экспертной рабочей группы, управляющего юридической фирмой «Сатаров, Аскаров и Партнеры».