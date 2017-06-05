Президент вручил награды за вклад в формирование правовых основ судебной реформы

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев за весомый вклад в формирование правовых основ судебной реформы и совершенствование законодательства Кыргызской Республики наградил:

медалью «Даңк»:

Сабирова Максата Эсеновича — члена Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Скрипкину Галину Анатольевну — экс-депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, судью Суда Евразийского экономического союза от Кыргызской Республики;

Глава государства также присвоил:

почетное звание «Заслуженный юрист Кыргызской Республики»:

Базаралиевой Анархан Мамбетовне — члену экспертной рабочей группы, заместителю председателя Верховного суда Кыргызской Республики;

Демину Сергею Николаевичу — члену экспертной рабочей группы, эксперту отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Джолдубаевой Индире Ырысбаевне — экс-секретарю Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, Генеральному прокурору Кыргызской Республики;

Исмаилову Анарбеку Касымовичу — члену Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, заместителю полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики — заведующему отделом правового обеспечения Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Майчиеву Шамаралу Юсуповичу — члену Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, председателю Совета по отбору судей Кыргызской Республики;

Садыкову Канатбеку Рахманбердиевичу — заведующему юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

Сманалиеву Кынатбеку Мойноковичу — руководителю экспертной рабочей группы, декану юридического факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, профессору;

Сыдыковой Лейле Чынтургановне — члену Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики, проректору по международным связям Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, доктору юридических наук;

почетное звание «Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики»:

Абдылдаеву Молдакуну — полномочному представителю Президента Кыргызской Республики в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики;

Президент наградил Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Ибраимова Рустама Изираиловича — члена экспертной рабочей группы, директора Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики;

Мусабекову Чынару Абдыбакасовну — руководителя экспертной рабочей группы, доцента кафедры «Теории и истории государства и права» юридического факультета Кыргызско — Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина;

Сатарова Улана Мелисовича — руководителя экспертной рабочей группы, управляющего юридической фирмой «Сатаров, Аскаров и Партнеры».