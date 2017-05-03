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Внесены изменения в закон об электрической и почтовой связи

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи».

Законом вносится изменение в статью 94 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» предусматривающее продление срока вступления услуги переносимости номеров с 1 января 2016 года на 1 января 2018 года.

Услуга переносимости номеров предусматривает обязанность всех операторов мобильной связи и поставщиков услуг мобильной связи обеспечить абонентам возможность воспользоваться услугой переносимости номера, заключающуюся в возможности сохранения абонентом телефонного номера при замене оператора и/или поставщика услуги мобильной связи.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/51010/
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