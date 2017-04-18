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Об утверждении технической спецификации Государственного флага и герба КР

Постановления Правительства КР № 205 от 11 апреля 2017 года

Об утверждении технической спецификации Государственного флага Кыргызской Республики и Государственного герба Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 3 и 10 Закона Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить техническую спецификацию Государственного флага Кыргызской Республики и Государственного герба Кыргызской Республики согласно приложению.


Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Техническую спецификацию можно найти на сайте правительства.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/49831/
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Внесены изменения в Закон «О государственных символах Кыргызской Республики»
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