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Подписан Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях.

Кодекс принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Кодекс был разработан в рамках мер по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике принятого Указом Президента Кыргызской Республики от 8 августа 2013 года № 147 и решениями Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики.

Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях преследует следующие цели:

— защита правопорядка;

— предупреждение совершения правонарушений;

— восстановление социальной справедливости;

— воспитание лиц в духе уважения закона.

В Кодексе о нарушениях устанавливается ответственность и меры государственного воздействия в отношении частных лиц либо иных юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных органов) за невыполнение установленных государством правил, а также предусмотрены соответствующие процедуры их реализации.

Введение в действие данного Кодекса предусмотрено с 1 января 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/49651/
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