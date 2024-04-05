Подписан Указ «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О некоторых вопросах топливно-энергетического комплекса».

Согласно Указу, в целях организации эффективного управления и оптимизации деятельности тепловырабатывающих и теплоснабжающих предприятий, исключения перекрестного субсидирования открытого акционерного общества «Электрические станции», руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

— реорганизовать государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» при Министерстве энергетики Кыргызской Республики путем разделения и образования государственных предприятий, с передачей на их балансы соответствующих объектов теплоснабжения, для последующей передачи образованных государственных предприятий по месту их функционирования в муниципальную собственность органов местного самоуправления;

— передать объекты теплоснабжения филиалов открытого акционерного общества «Электрические станции»: теплоэлектроцентрали городов Бишкек и Ош, «Бишкектеплосеть» мэриям городов Бишкек и Ош путем создания на их базе муниципальных теплоснабжающих предприятий;

— осуществить передачу объектов теплоснабжения, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта Указа, с соответствующими имущественными комплексами (активами), штатами, финансированием и обязательствами;

— принять необходимые меры по прекращению субсидирования теплоснабжающих предприятий до 2028 года;

— внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики законопроект, направленный на отнесение к компетенции органов местного самоуправления решение вопросов по теплоснабжению населения;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.