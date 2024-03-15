Введен временный запрет на вывоз (экспорт) древесины и лесоматериалов из КР

Постановление Кабинета Министров КР от 14.03.2024 г. № 107

О введении временного запрета на вывоз (экспорт) древесины и лесоматериалов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза

В соответствии со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза древесины и лесоматериалов, классифицируемых кодом 4401, 4403, 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении трех дней после вступления в силу настоящего постановления.

2. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Секретариат Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета согласно пункту 1 настоящего постановления.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении вышеуказанного временного запрета.

4. Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) древесины и лесоматериалов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» от 18 сентября 2023 года № 485.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров