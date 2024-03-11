Подписан указ о реформировании механизмов финансирования системы здравоохранения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О реформировании механизмов финансирования системы здравоохранения».

В Указе отмечается, что в настоящее время, несмотря на принимаемые меры по развитию системы здравоохранения в Кыргызской Республике, при оказании медицинских услуг остаются системные проблемы по качеству их предоставления населению. Основными причинами данной ситуации являются недостаточное материально-техническое обеспечение, неэффективное использование выделяемых финансовых средств из республиканского бюджета и средств обязательного медицинского страхования, кадровый дефицит и низкая мотивация персонала.

За последние 25 лет с момента создания системы обязательного медицинского страхования она не получила должного развития, и финансирование медицинских услуг продолжается в основном за счет средств республиканского бюджета.

Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (далее — Фонд ОМС), являясь исполнительным органом, реализующим государственную политику в области базового государственного и обязательного медицинского страхования граждан, отвечающим за гарантированное обеспечение граждан Кыргызской Республики качественной медицинской и профилактической помощью за счет консолидированного бюджета, предназначенного для финансового обеспечения задач и функций Фонда ОМС, превратился в финансовый орган аккумулирования консолидированного бюджета и распорядителя финансовых средств. Таким образом, основные функции по контролю качества медицинских, фармацевтических и иных услуг, предоставляемых организациями здравоохранения, выполняются недостаточно, а также такие функции Фонда ОМС, как рассмотрение обращений граждан с оперативным реагированием и проведение исследования удовлетворенности граждан качеством медицинских и иных услуг, отошли на второй план и осуществляются некачественно или не проводятся вовсе.

При наличии территориальных подразделений с достаточным количеством штатов многие функции Фонда ОМС, прописанные в его Положении, выполняются неэффективно, недостаточно проводится работа по вовлечению населения, работающего во внебюджетной сфере, в обязательное медицинское страхование.

Для обеспечения более результативного и прозрачного использования государственных финансовых ресурсов и улучшения качества медицинских услуг для населения необходимо реформирование механизмов финансирования системы здравоохранения путем финансирования базового государственного медицинского страхования и обязательного медицинского страхования в системе Единого плательщика через Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. Вместе с тем следует провести усиление управления на территориальном уровне, усовершенствование принципов финансирования базового государственного медицинского страхования и обязательного медицинского страхования в системе Единого плательщика путем расширения охвата населения обязательным медицинским страхованием.

В целях повышения эффективности деятельности системы здравоохранения и упорядочения финансирования организаций здравоохранения, а также обеспечения реализации конституционных прав граждан Кыргызской Республики на получение качественной медицинской помощи и медицинского страхования, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Считать целесообразным реформирование механизмов финансирования системы здравоохранения для улучшения качества оказания медико-санитарной помощи населению республики.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики в установленном порядке:

1) в срок до 1 июля 2024 года провести реформу механизмов финансирования системы базового государственного и обязательного медицинского страхования;

2) принять соответствующие меры по сохранению непрерывного процесса своевременного исполнения бюджета в части финансирования организаций здравоохранения в рамках Программы государственных гарантий;

3) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.