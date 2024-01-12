Подписан закон о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанного 27 января 2023 года в городе Бишкек», который был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Закон принят в целях выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Соглашение направлено на организацию взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уменьшение риска стихийных бедствий, обеспечение готовности и реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, а также оказание взаимной помощи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также Соглашение позволит совместно и оперативно решать вопросы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, производить обмен опытом, информацией и технологиями, а также осуществлять подготовку специалистов в области управления чрезвычайными ситуациями в учебных заведениях двух государств, проводить совместные проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на благо народов Кыргызстана и Узбекистана.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.