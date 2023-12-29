Подписано постановление о распределении средств Фонда оздоровления трудящихся

Постановление Кабинета Министров от 28.12.23 года № 720

О распределении средств Фонда оздоровления трудящихся

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О принятии мер по эффективному управлению мероприятиями по оздоровлению трудящихся» от 22 ноября 2023 года № 319, в целях создания эффективного механизма управления финансированием мероприятий по оздоровлению трудящихся, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Социальному фонду Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики до 31 декабря 2023 года направить на расчетный счет Управления делами Президента Кыргызской Республики аккумулированные средства страховых взносов Фонда оздоровления трудящихся с учетом имеющихся задолженностей.

2. Управлению делами Президента Кыргызской Республики внести смету расходов и план освоения средств страховых взносов Фонда оздоровления трудящихся.

3. Признать утратившим силу постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «Об уполномоченном органе по распределению средств Фонда оздоровления трудящихся» от 27 мая 2010 года № 58.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ПредседательКабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров