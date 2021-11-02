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Создана Госдирекция по реализации проекта по строительству центра «Бишкек-Сити»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О создании Государственной дирекции по реализации проекта «Строительство международного делового центра «Бишкек-Сити».

Согласно Указа, Дирекция создается на период строительства международного делового центра «Бишкек-Сити» в целях улучшения социально-экономической ситуации, привлечения инвестиций и развития инфраструктуры г. Бишкек.​

На Дирекцию возлагаются функции:

-​ по реализации проекта делового центра:

-​ заказчика по разработке технико-экономического обоснования, проектирования и строительства делового центра.​

Данный подход полностью соответствует новой экономической политике, инициируемой Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, предусматривающей создание конкурентоспособной цифровой экономики, формирование благоприятных условий для развития предпринимательства, применение инновационных и энергосберегающих технологий, устойчивое развитие регионов.​

Деловой центр призван стать крупнейшим деловым, культурным и архитектурным центром в Центральной Азии, совмещающим интересы кыргызских и зарубежных компаний, в том числе бизнес — структур.​

Деловой центр станет площадкой для воплощения инвестиционных проектов и одновременно местом концентрации производственных мощностей.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/212395/
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