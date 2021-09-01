Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на основании предложений, внесенных Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, подписал два указа о приеме и выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 1 Указ Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 227 человек (179 — взрослые и 48 — дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы возвратившиеся на историческую родину и 1 Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 180 человек (150 — взрослые и 30 — дети), всего ходатайства 407 человек (329 — взрослые и 78 — дети).