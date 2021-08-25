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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на основании предложений, внесенных Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, подписал три указа о приеме и выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 2 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 548 человек (399 — взрослые и 149 — дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, и 1 Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 102 человека (83 — взрослые и 19 — дети), всего ходатайства 650 человек (482 — взрослые и 168— дети).
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205124/
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