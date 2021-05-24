Произведена ротация акимов районов страны

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены и освобождены главы государственных администраций — акимы районов в областях.

Отметим, что в соответствии с Указом Президента Садыра Жапарова «О новой государственной кадровой политике», его основной задачей является обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации и формирование профессионального государственного аппарата.

В рамках реализации данного Указа по всей стране была проведена аттестация глав местных государственных администраций со стороны специально образованной аттестационной комиссии. Кроме того, Государственной кадровой службой Кыргызской Республики был проведен отбор кандидатов в региональный резерв кадров.

В целях исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций было принято решение о проведении ротации акимов районов в областях.

Так, по итогам проведенной аттестации, в соответствии с указами Главы государства:

— Раматов Мурат Садинович — назначен главой государственной администрации — акимом Узгенского района Ошской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

— Мейматкулов Руслан Маматибраимович — назначен главой государственной администрации — акимом Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Узгенского района Ошской области;

— Осмоналиев Манас Мукашевич — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Чуйского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;

— Шакиев Жыргалбек Тургунбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Чуйского района Чуйской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Аксыйского района Джалал-Абадской области;

— Сыдыков Замирбек Бейшенович — назначен главой государственной администрации — акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Таласского района Таласской области.

— Нармырзаев Нургазы Жакыпович — назначен главой государственной администрации — акимом Таласского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Сатаров Нурбек Бейшеналиевич — назначен на вакантную должность главы государственной администрации — акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Ат-Башинского района Нарынской области.

— Абдыкадыров Эмилбек Ысакулович — назначен главой государственной администрации — акимом Ат-Башинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Осмонов Абдрахман Куватович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Ноокенского района Джалал-Абадской области по итогам проведенной аттестации;

— Шаршеналиев Нурлан Алтымышович — назначен главой государственной администрации — акимом Ноокенского района Джалал-Абадской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Кеминского района Чуйской области;

— Жумаев Алайбек Мусаевич — назначен главой государственной администрации — акимом Кеминского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Саккараев Марс Намарбекович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Аламудунского района Чуйской области в связи с переходом на другую работу;

— Жайылов Таалайбек Ташиевич — назначен главой государственной администрации — акимом Аламудунского района Чуйской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Токтогульского района Джалал-Абадской области;

— Тюкебаев Акылбек Алиякунович — назначен главой государственной администрации — акимом Токтогульского района Джалал-Абадской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;

— Насиров Мунарбек Жумабаевич — назначен главой государственной администрации — акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Ногоев Турусбек Молдобекович — назначен на вакантную должность главы государственной администрации — акима Кара-Суйского района Ошской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Жайылского района Чуйской области;

— Туркбаев Торогелди Калыбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Жайылского района Чуйской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Сузакского района Джалал-Абадской области;

— Сыдыкназаров Баратбек Жалалбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Сузакского района Джалал-Абадской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Кара-Бууринского района Таласской области;

— Сагымбаев Бектур Абдыразакович — назначен главой государственной администрации — акимом Кара-Бууринского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Сенирбаев Алтынбек Жыргалбаевич — назначен на вакантную должность главы государственной администрации — акима Чаткальского района Джалал-Абадской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Нарынского района Нарынской области;

— Мадимаров Нуридин Султанович — назначен главой государственной администрации — акимом Нарынского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Карагулов Мирлан Кынатбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Московского района Чуйской области;

— Козуев Ниязбек Эгемкулович — назначен главой государственной администрации — акимом Московского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Аманкулов Эмир Эркинбекович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Панфиловского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;

— Козуев Бакыт Садыкович — назначен главой государственной администрации — акимом Панфиловского района Чуйской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;

— Сатыбалдиев Джанысак Манасбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Тайгашкаев Руслан Авасканович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Ысык-Атинского района Чуйской области согласно поданному заявлению;

— Курмантаев Нуралы Шакенович — назначен главой государственной администрации — акимом Ысык-Атинского района Чуйской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Кара-Кульджинского района Ошской области;

— Кенжебаев Аманкан Батырбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Кара-Кульджинского района Ошской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Сокулукского района Чуйской области;

— Айтибаев Курбанбек Гайыпбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Сокулукского района Чуйской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Араванского района Ошской области;

— Кулубаев Сейтек Дөлөтбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Араванского района Ошской области и он освобожден от ранее занимаемой должности акима Ак-Талинского района Нарынской области;

— Жапаров Жумадилла Курсанбаевич — назначен главой государственной администрации — акимом Ак-Талинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Мамажакыпов Өскөнбай Кубатидинович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Чон-Алайского района Ошской области;

— Абыкеев Темирболот Асаналиевич — назначен главой государственной администрации — акимом Чон-Алайского района Ошской области и освобожден от ранее занимаемой должности акима Кочкорского района Нарынской области;

— Камчыев Курбанбек Камчыевич — назначен главой государственной администрации — акимом Кочкорского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Иманалиев Данир Белекович — назначен на вакантную должность главы государственной администрации — акима Ноокатского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Акимбаев Бахтияр Болотович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Тюпского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;

— Адиев Каныбек Маматбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Тюпского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Тилебалдиев Айбек Курманакунович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Тонского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;

— Астанакулов Байышбек Кахроманович — назначен главой государственной администрации — акимом Тонского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Сарбагышев Максатбек Канатбекович — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области согласно поданному заявлению;

— Болбур уулу Алтынбек — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Алайского района Ошской области по итогам проведенной аттестации;

— Апбасов Каныбек Сагынбекович — назначен главой государственной администрации — акимом Алайского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Жумадылов Калыбек Аманатович — назначен главой государственной администрации — акимом Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Бозбалаев Залкарбек Усеналиевич — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Джумгальского района Нарынской области по итогам проведенной аттестации;

— Матанбаев Жамшит Кадырович — назначен главой государственной администрации — акимом Джумгальского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Имаров Алгынбай Төралиевич — назначен на вакантную должность главы государственной администрации — акима Бакай-Атинского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

— Дүйшөбаев Бектеналы Бошкоевич — освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации — акима Манасского района Таласской области по итогам проведенной аттестации;

— Жээнбеков Досмамбет Аматович — назначен главой государственной администрации — акимом Манасского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров.