Назначены послы и генеральные консулы Кыргызстана в зарубежных странах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены Чрезвычайные и Полномочные послы и генеральные консулы Кыргызской Республики в зарубежных странах.

Так, в соответствии с указами Главы государства:

— Базарбаев Таалай Чолпонбекович — назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Итальянской Республике и Постоянным представителем Кыргызской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития;

— Карагулов Азамат Омарбаевич — назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Кувейт;

— Султанов Талант Кушчубаевич — назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Туркменистане;

— Арипов Назарали Турдалиевич — назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Алматы, Республика Казахстан;

— Сыдыкова Лира Эсенгуловна — назначена Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Стамбул, Турецкая Республика.

Вместе с тем указами Президента Кыргызской Республики:

— Мукашев Данияр Муратбекович — освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Итальянской Республике;

— Алымкулов Алисбек Толбашиевич — освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в городе Алматы, Республика Казахстан;

— Абдрахманов Нурлан Асейинович — освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в городе Стамбул, Турецкая Республика.